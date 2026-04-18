Пашинян ожидает, что турецкие авиакомпании будут летать и из Гюмри

Премьер Армении Никол Пашинян ожидает, что турецкие авиакомпании начнут летать и через Гюмри.

Об этом он заявил на брифинге в правительстве.

Так он ответил на вопрос о текущем процессе нормализации отношений двух стран.

Ранее Стамбул посетил спикер парламента Ален Симонян, а замглавы МИД Ваан Костанян принял участие в Анталийском дипфоруме.

Пашинян напомнил, что в настоящее время Turkish Airlines уже запустила рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул (с марта этого года – ред.). Он сообщил, что вопрос обсуждался в прошлом году на его встрече с турецким президентом в Китае. Со слов премьера, Эрдоган заявил ему, что если Армения не против, то турецкие авиакомпании могут начать летать в Ереван. И теперь он надеется, что в ближайшее время будут запущены и рейсы через Гюмри.

Говоря о перспективах открытия границы, он отметил, что вопрос в сроках открытия, а не в том, будет ли граница открыта.

