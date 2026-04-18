Эльчин Амирбеков: Каспийское море - это объединяющее звено между ЦА, Южным Кавказом и Турцией

Организация тюркских государств (ОТГ) приобретает все более важную роль как платформа координации проектов взаимосвязанности.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на панельной дискуссии в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

"Турция и Азербайджан уже на протяжении десятилетий участвуют в подписании крупных проектов, которые заложили основу для сегодняшней взаимосвязанности в нашем обширном регионе. Думаю, что координация здесь - ключевое слово, потому что проекты связности становятся успешными только тогда, когда страны и игроки переходят от политических деклараций к конкретным механизмам взаимодействия. В этом вопросе я хотел бы подчеркнуть растущее значение ОТГ, объединяющей Турцию, Азербайджан и страны Центральной Азии,", - сказал Амирбеков.

Спецпредставитель также указал, что география стран ОТГ формирует основу Среднего коридора. По его словам, организация становится платформой для согласования действий - от гармонизации таможенных процедур до устранения инфраструктурных "узких мест" и решения пограничных вопросов.

Он также отметил, что Каспийское море следует рассматривать "не как барьер, а как объединяющее звено между Центральной Азией, Южным Кавказом и Турцией".