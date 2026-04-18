Tasnim: Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров с США
Иранская сторона пока не дала свое согласие на следующий раунд диалога с США из-за введенной морской блокады и чрезмерных требований Вашингтона.
Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на диписточника.
По его информации, отказ от "чрезмерных требований со стороны американцев является главным условием для продолжения переговоров", в противном случае Иран "не будет тратить время на изнурительные и бесполезные переговоры". Соответствующая позиция, по данным Tasnim, была доведена до сведения американских официальных лиц через пакистанского посредника.
Источник: ТАСС
261