Tasnim: Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров с США

Иранская сторона пока не дала свое согласие на следующий раунд диалога с США из-за введенной морской блокады и чрезмерных требований Вашингтона.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на диписточника.

По его информации, отказ от "чрезмерных требований со стороны американцев является главным условием для продолжения переговоров", в противном случае Иран "не будет тратить время на изнурительные и бесполезные переговоры". Соответствующая позиция, по данным Tasnim, была доведена до сведения американских официальных лиц через пакистанского посредника.

Источник: ТАСС