Учитель рассказал о чертах характера ученика, напавшего на школу в Кахраманмараше

После трагического нападения в школе в турецком Кахраманмараше, где погибли 9 человек, стали появляться новые подробности о личности 14-летнего нападавшего Исы Араса Мерсинли.

Его учитель рассказал о поведении подростка в школе, обратив внимание на его замкнутость и социальную изоляцию. По словам педагога, ученик регулярно посещал занятия, однако практически не участвовал в учебном процессе. Во время уроков он часто клал голову на парту и подолгу что-то рисовал или писал в тетради.

«Это была его самая заметная черта — он мог часами просто что-то чертить», — отметил учитель.

Также сообщается, что у подростка почти не было друзей. На переменах он держался в стороне, не общался с одноклассниками и проводил время в одиночестве.

Учитель добавил, что поведение школьника казалось необычным: он был замкнутым и отличался от других детей.

При этом информация о возможном увлечении подростка жестокими видеоиграми остается неподтвержденной и рассматривается лишь как предположение.

Расследование нападения продолжается, правоохранительные органы изучают как обстоятельства трагедии, так и личность нападавшего.

Источник: Cumhuriyet