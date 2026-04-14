Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

First News Media18:37 - Сегодня
Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство временно прекращает практику автоматического продления соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Израилем, сообщает во вторник ANSA.

"В свете сложившейся ситуации правительство приняло решение пока отказаться от автоматического продления соглашения об оборонном сотрудничестве с Израилем", - заявила Мелони в Вероне.

Письмо о приостановке действия итало-израильского меморандума направил министр обороны Гуидо Крозето своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу.

Меморандум, устанавливающий рамки сотрудничества в области обороны, предусматривал продление каждые пять лет и вступил в силу 13 апреля 2016 года.

Кроме того, премьер прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы должны продолжать работать на международном уровне над продвижением мирных переговоров для стабилизации ситуации и возобновления работы важнейшего торгового пути для поставок топлива и удобрений", - приводит ANSA ее слова.

Источник: Интерфакс

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

Трагедия в многодетной семье (9 детей) из поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. ПоСегодня, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07