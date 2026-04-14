Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство временно прекращает практику автоматического продления соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Израилем, сообщает во вторник ANSA.

"В свете сложившейся ситуации правительство приняло решение пока отказаться от автоматического продления соглашения об оборонном сотрудничестве с Израилем", - заявила Мелони в Вероне.

Письмо о приостановке действия итало-израильского меморандума направил министр обороны Гуидо Крозето своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу.

Меморандум, устанавливающий рамки сотрудничества в области обороны, предусматривал продление каждые пять лет и вступил в силу 13 апреля 2016 года.

Кроме того, премьер прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы должны продолжать работать на международном уровне над продвижением мирных переговоров для стабилизации ситуации и возобновления работы важнейшего торгового пути для поставок топлива и удобрений", - приводит ANSA ее слова.

Источник: Интерфакс