В Баку и регионах выявлена незаконная вырубка деревьев — нанесён ущерб на 133 тыс. манатов

Государственная служба экологической безопасности выявила факты незаконной вырубки деревьев.

За последнюю неделю сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий выявили факты незаконной вырубки зелёных насаждений в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском, Гахском и Огузском районах.

В ходе расследования установлено, что незаконная вырубка деревьев была зафиксирована по следующим адресам: город Баку, Низаминский район, проспект Гара Гараева, 120A; Сабайильский район, посёлок Бадамдар, 10-я улица Бадамдар; Ясамальский район, улица Муззафера Гасанова, 69; город Сумгайыт, улица Самеда Вургуна; Абшеронский район, село Масазыр, улица Рафиг Дуньямалиева, 20A; Гахский район, территория села Газмаллар; окрестности села Тасмалы; Огузский район, территория села Фильфилли и окрестности села Ягублу.

В результате незаконной вырубки деревьев зелёным насаждениям был нанесён ущерб на сумму 133 140 манатов.

По каждому факту, в связи с тем что сумма ущерба содержит признаки уголовного преступления, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.