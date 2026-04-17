Хикмет Гаджиев: Инициативы по достижению мира не должны оставаться только на бумаге

На Южном Кавказе в настоящее время не наблюдается ни полного мира, ни открытого противостояния.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной сессии "Южный Кавказ: на пути к превращению в стратегический центр" в рамках Анталийского дипломатического форума.

"Для достижения мира мы уже предприняли определенные шаги, и это было подтверждено на Вашингтонском саммите. Турция также инициировала процесс улучшения отношений между двумя странами (между Турцией и Арменией - ред.). Однако эти инициативы не должны оставаться только на бумаге. Должны быть предприняты практические шаги и проделана реальная работа. Только таким образом можно добиться формирования доверия между двумя странами", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что азербайджанские товары уже экспортируются в Армению, и в то же время армянские товары начали поступать в Азербайджан.

"Это важный шаг с точки зрения формирования взаимного доверия. В целом между нашими странами должны быть построены надежные и устойчивые отношения", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что в настоящее время в соседних регионах продолжаются различные конфликты. "Напряженность между США и Ираном, а также российско-украинская война влияют на среду безопасности в регионе. Поэтому мы ведем активную деятельность по обеспечению безопасности. В этом процессе важную роль играет сотрудничество с Турцией и Грузией", - добавил он.