Объявлены результаты выпускных экзаменов на базе полного (11-летнего) среднего образования, состоявшихся 9 марта 2026 года.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ). Учащиеся 11-х классов, принимавшие участие в экзамене, могут перейти по ссылке, где, введя номер дела (8-значный код ученика) и номер документа, удостоверяющего личность (или ПИН-код), могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением бланка ответов, правильными ответами на задания закрытого типа, а также с критериями оценивания по каждому заданию открытого типа, требующему развернутого письменного ответа (возможные правильные ответы, решение, шкала оценивания и образцы письменных работ). Участники экзамена могут узнать номер своего дела здесь.

Учащиеся также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив номер своего дела (8-значный код ученика) через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.