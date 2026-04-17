Открытие Ормузского пролива привело к падению мировых цен на нефть

Стоимость нефти резко снизилась после заявления министра иностранных дел Ирана о том, что Ормузский пролив полностью открыт на время перемирия между Израилем и Ливаном.

Как показывают данные торгов на бирже ICE, июньские фьючерсы на нефть марки Brent впервые с 11 марта 2026 года опустились ниже отметки $88 за баррель.

В 16:49 по бакинскому времени котировки Brent снизились на 7,7%, до $91,74 за баррель.

В 16:55 падение ускорилось — цена составила $89,52 (-9,93%).

В 17:09 Brent упала до $88,76 (-10,7%).

В 17:11 котировки достигли $87,71 (-11,75%), пробив психологическую отметку $88.

В 17:18 снижение замедлилось, цена составила $89,39 (-10,06%).

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне 2026 года также показали значительное падение — на 10,58%, до $81,52 за баррель.