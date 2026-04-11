Азербайджан отправил в Армению почти 900 тонн дизельного топлива - ОБНОВЛЕНО

Сегодня с железнодорожной станции "Баладжары" в пригороде Баку в Армению отправлено 887 тонн дизельного топлива.

15 вагонов дизельного топлива отправлены в направлении станции Бёюк Кесик. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Напомним, что в октябре 2025 года президент Ильхам Алиев заявил о снятии ограничений на транзит грузов через Азербайджан в Армению.

Прямые поставки топлива из Азербайджана в Армению начались 18 декабря 2025 года.

Отметим, что с декабря прошлого года из Азербайджана в Армению экспортировано 6 312 тонн дизельного топлива (включая последнюю поставку), 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

11:52

Азербайджана сегодня отправит в Армению очередную партию дизельного топлива.

В частности, в соседнюю страну будет направлено 15 вагонов дизтоплива.

Напомним, что первые поставки топлива из Азербайджана в Армению начались в декабре прошлого года.

Источник: Report