Названы имена выпускников, показавших лучшие результаты на выпускном экзамене

Из 58 139 человек, чье участие было предусмотрено в выпускном экзамене на базе полного (11-летнего) среднего образования, состоявшемся 9 марта 2026 года, 393 человека на экзамен не явились.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), за нарушение правил проведения экзамена были отстранены 12 человек.

Наивысший результат среди участников показали двое выпускников, набравшие по 300 баллов: Айдын Чингиз оглу Гасанли (средняя школа №1 поселка Джейранбатан Абшеронского района) и Мухаммедали Ахмед оглу Гурбанов (средняя школа №289 - лицей «Занги», г. Баку). Кроме того, выпускник школы ADA с обучением на английском языке Микаил Эльшан оглу Фараджов показал наивысший результат в своей категории, набрав 200 баллов.

Отметим, что выпускники школ с обучением на других языках сдают экзамен по двум предметам (математика и иностранный язык), и максимально возможный балл для них составляет 200.