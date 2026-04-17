Международные учения Anatolian Phoenix – 2026 успешно завершились - ФОТО

Успешно завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix – 2026, проходившие в турецком городе Конья.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, выступившие на церемонии закрытия руководители учений предоставили участникам подробную информацию о результатах выполненных действий и их общем анализе.

В ходе мероприятия были представлены статистические показатели, отражающие ход учений, был продемонстрирован короткий видеоролик, посвященный международным поисково-спасательным учениям.

В заключение участники учений преподнесли друг другу памятные подарки.