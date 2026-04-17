Президент США Дональд Трамп поблагодарил Пакистан за посредничество в переговорах с Ираном.

Об этом он написал в социальной сети «Truth Social».

Он выразил благодарность премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и командующему армией Пакистана, фельдмаршалу Асиму Муниру за открытие Ормузского пролива для торговых судов до окончания режима прекращения огня, назвав их «фантастическими людьми».

Трамп назвал этот день великим для всего мира и отметил, что данное соглашение не касается Ливана, но «сделает Ливан снова великим».