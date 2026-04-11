Хикмет Гаджиев встретился в Габале с представителями Инициативы «Мост мира» - ФОТО - ВИДЕО

В городе Габала в рамках Инициативы «Мост мира» состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым в формате двустороннего круглого стола с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В ходе встречи Х.Гаджиев обменялся мнениями с участниками, а также ответил на вопросы армянской делегации.

На встрече была подчеркнута приверженность правительства Азербайджана мирной повестке.

Было вновь отмечено, что Баку остается привержен согласованной в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном мирной повестке, а также духу Вашингтонского саммита.

Кроме того, были отмечены перспективы формирования торговых отношений между двумя странами и обеспечения транзита продукции в Армению через территорию Азербайджана.

Х.Гаджиев подчеркнул, что реализация проекта TRIPP будет способствовать изменению атмосферы в регионе и трансформации всей транспортной картины Южного Кавказа.

Помощник Президента отметил, что как переговоры по мирной повестке между Азербайджаном и Арменией носят двусторонний характер, так же и диалог между гражданскими обществами и меры по укреплению доверия должны иметь двусторонний характер.

Х.Гаджиев подчеркнул, что на фоне новых глобальных потрясений и войн обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе приобретает особую важность.

Напомним, что в Габале в рамках Инициативы «Мост мира» проходит двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников Инициативы «Мост мира» в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.

Отметим, что армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, пересекла делимитированный и демаркированный участок и прошла все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.

