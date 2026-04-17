Участнице «Евровидения 2026» угрожают убийством из-за заявления об Израиле - ВИДЕО

Шведская участница международного песенного конкурса «Евровидение 2026» Фелисия Эрикссон заявила, что столкнулась с угрозами убийством после своих высказываний против участия Израиля в конкурсе.

24-летняя певица, победившая в национальном отборе Melodifestivalen, представит Швецию на конкурсе в Вене с песней «My System» - однако в центре внимания оказалась не только её музыка, но и позиция по одному из самых обсуждаемых вопросов вокруг конкурса в этом году.

Сразу после победы артистка заявила, что считает неправильным участие Израиля в «Евровидении 2026» - эти слова вызвали резонансную реакцию, в том числе со стороны одного известного шведского политика, который обвинил её в антисемитизме.

На фоне разгоревшейся дискуссии певица заявила в интервью VG, что начала получать угрозы: «Были угрозы убийством - писали, что меня должны убить, что причинят вред моей семье. В основном это сообщения в письменной форме».

По её словам, большинство подобных сообщений поступало через социальные сети - при этом она старается не читать их, чтобы не усугублять психологическое давление.

Несмотря на угрозы, певица заявляет, что не чувствует себя в опасности, поскольку находится под защитой своей команды и организаторов конкурса. Известно, что после скандала с ней также провели разъяснительную беседу представители EBU, напомнив о правилах поведения и публичных высказываниях для участников.

Напомним, что ситуация развивается на фоне продолжающихся споров вокруг участия Израиля в «Евровидении 2026». В частности, часть стран в этом году отказалась от участия в конкурсе, выражая несогласие с допуском Израиля на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Сама Фелисия Эрикссон подчеркивает, что уже высказала свою позицию и не намерена продолжать дискуссию: «Я сказала всё, что хотела. Сейчас хочу сосредоточиться на выступлении - и на победе».

Spotify назвал самый популярный трек «Евровидения-2026» - ВИДЕО

JIVA раскрыла свои слабости и секреты - ФОТО

Представители Азербайджана и Армении тепло пообщались на pre-party «Евровидения 2026» - ФОТО – ВИДЕО

JIVA впервые исполнила «Just Go» перед большой аудиторией в Европе - ВИДЕО