Участнице «Евровидения 2026» угрожают убийством из-за заявления об Израиле - ВИДЕО

 Участнице «Евровидения 2026» угрожают убийством из-за заявления об Израиле
Участнице «Евровидения 2026» угрожают убийством из-за заявления об Израиле

Феликс Вишневецкий10:05 - Сегодня
Шведская участница международного песенного конкурса «Евровидение 2026» Фелисия Эрикссон заявила, что столкнулась с угрозами убийством после своих высказываний против участия Израиля в конкурсе.

24-летняя певица, победившая в национальном отборе Melodifestivalen, представит Швецию на конкурсе в Вене с песней «My System» - однако в центре внимания оказалась не только её музыка, но и позиция по одному из самых обсуждаемых вопросов вокруг конкурса в этом году.

Сразу после победы артистка заявила, что считает неправильным участие Израиля в «Евровидении 2026» - эти слова вызвали резонансную реакцию, в том числе со стороны одного известного шведского политика, который обвинил её в антисемитизме.

На фоне разгоревшейся дискуссии певица заявила в интервью VG, что начала получать угрозы: «Были угрозы убийством - писали, что меня должны убить, что причинят вред моей семье. В основном это сообщения в письменной форме».

По её словам, большинство подобных сообщений поступало через социальные сети - при этом она старается не читать их, чтобы не усугублять психологическое давление.

Несмотря на угрозы, певица заявляет, что не чувствует себя в опасности, поскольку находится под защитой своей команды и организаторов конкурса. Известно, что после скандала с ней также провели разъяснительную беседу представители EBU, напомнив о правилах поведения и публичных высказываниях для участников.

Напомним, что ситуация развивается на фоне продолжающихся споров вокруг участия Израиля в «Евровидении 2026». В частности, часть стран в этом году отказалась от участия в конкурсе, выражая несогласие с допуском Израиля на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Сама Фелисия Эрикссон подчеркивает, что уже высказала свою позицию и не намерена продолжать дискуссию: «Я сказала всё, что хотела. Сейчас хочу сосредоточиться на выступлении - и на победе».

Читайте по теме: 

Spotify назвал самый популярный трек «Евровидения-2026» - ВИДЕО

JIVA раскрыла свои слабости и секреты - ФОТО

Представители Азербайджана и Армении тепло пообщались на pre-party «Евровидения 2026» - ФОТО – ВИДЕО

JIVA впервые исполнила «Just Go» перед большой аудиторией в Европе - ВИДЕО

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22