Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Грузии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили в рамках проходящей в городе Стамбул Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече Шалва Папуашвили вручил Сахибе Гафаровой медаль «Почет» парламента Грузии. Отмечалось, что глава азербайджанского парламента удостоена этой высшей награды за вклад в развитие межпарламентских связей и в дальнейшее укрепление дружбы между нашими народами. Как было подчеркнуто, Сахиба Гафарова является первым спикером парламента, удостоенным этой медали.

В ходе беседы отмечалось, что такие международные мероприятия, как Ассамблея МПС, создают значительные возможности как для обсуждения волнующих мировую общественность вопросов и актуальных проблем, так и для пересмотра сотрудничества между законодательными органами.

Собеседники указали на важную роль в развитии отношений на высоком уровне связей между главами государств, а также встречных визитов на высшем и высоком уровне. Особо отмечалось значение в этом контексте государственного визита Президента Ильхама Алиева в Грузию в апреле текущего года.

В беседе с удовлетворением говорилось о том, что межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне, законодательные органы успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в различных международных организациях. Как подчеркивалось, межпарламентское сотрудничество является одним из важных направлений как двусторонних, так и многосторонних связей между Азербайджаном и Грузией, и в этой сфере сформированы механизмы эффективного взаимодействия.

Встречные поездки спикеров и депутатов парламентов благотворно влияют на дальнейшее углубление диалога между сторонами, было отмечено на встрече. Сахиба Гафарова упомянула собственный визит в Грузию в марте.

На встрече отмечалось, что наряду с группами дружбы имеется положительный опыт сотрудничества также и между парламентскими комитетами. В то же время особо были отмечены взаимная поддержка и скоординированная деятельность азербайджанских и грузинских парламентариев на международных площадках.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.

