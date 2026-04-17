Израиль продолжил удары по югу Ливана после вступления в силу временного перемирия

Израиль нанес авиаудары по населенным пунктам эль-Хиям и Диббин на юге Ливана, несмотря на вступление в силу 10-дневного временного перемирия.

Как сообщает Ливанское официальное информационное агентство NNA, несмотря на режим прекращения огня, который начал действовать в полночь, Израиль продолжил бомбардировки двух населенных пунктов на юге страны.

В сообщении, опубликованном вскоре после начала перемирия, отмечается, что израильские удары по эль-Хиям и Диббин не прекращаются. Кроме того, в районе населенного пункта Рашайя и на западных склонах горы Джебель аш-Шейх (Хермон) на юго-востоке Ливана фиксируется интенсивная активность беспилотных летательных аппаратов.

Информация о последствиях бомбардировок, включая возможный материальный ущерб или жертвы, на данный момент отсутствует.

Израильская сторона пока не выступила с официальным заявлением по этому поводу.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о 10-дневном прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил принятие условий перемирия, подчеркнув, что израильские силы продолжат оставаться в занятых районах на юге Ливана.

Источник: Anadolu