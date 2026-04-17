В Иране школы переходят на дистанционное обучение

Министерство образования Ирана объявило о временном переводе всех уровней обучения в онлайн-формат.

Представитель министерства образования Ирана Али Ферхади сообщил, что все школы в стране с 21 апреля перейдут на дистанционное обучение, сообщает 1news.az со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Отмечается, что все школы по всей стране начиная с вышеуказанной даты и до дальнейшего уведомления будут работать в режиме дистанционного обучения, при этом для этого созданы необходимые условия.

Подчеркивается, что решение распространяется на все уровни и ступени образования.