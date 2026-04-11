СМИ: Делегации Ирана и США продолжают обмен письменными сообщениями - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:20 - 11 / 04 / 2026
Делегации США и Ирана продолжают между собой обмен письменными посланиями при посредничестве пакистанской стороны.

Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее информации, у сторон до сих пор имеются серьезные противоречия, но обе делегации принимают усилия для их урегулирования.

Как отмечает агентство Tasnim, основные разногласия касаются вопроса контроля Ормузского пролива.

20:42

Делегации Ирана и США завершили этап очных переговоров на уровне экспертов.

Об этом сообщила газета Farhikhtegan.

По ее информации, на данный момент стороны обмениваются письменными протоколами по итогам обсужденных вопросов.

Ожидается, что консультации возобновятся сегодня вечером и продлятся до воскресенья.

