Танцы за рулем и ребенок без ремня: в Сумгайыте расследуют действия главы центра развития - ВИДЕО

Руководитель частного детского сада и центра развития в Сумгайыте Илаха Худугызы нарушила правила дорожного движения.

Как сообщает 1news.az, кадры с нарушением правил она опубликовала сама.

Выяснилось, что И.Худугызы управляла автомобилем, посадив малолетнего ребенка на переднее сиденье. Внимание также привлекло то, что девочка не была пристегнута ремнем безопасности, а сама И.Худугызы убирала руки с руля во время танца.

Тот факт, что она снимала видео, подвергая опасности жизнь ребенка, вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Отметим, что согласно законодательству, перевозка детей на переднем пассажирском сиденье запрещена и влечет за собой административную ответственность.

В Главном управлении ГДП в ответ на запрос Qafqazinfo.az сообщили, что по распространенным в соцсетях кадрам проводится расследование:

«Мы еще раз доводим до сведения, что перевозка детей в автомобиле с нарушением правил безопасности недопустима. Подобные правонарушения не только влекут за собой административную ответственность, но и представляют прямую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Еще раз призываем водителей безоговорочно соблюдать требования законодательства в целях обеспечения безопасности дорожного движения и защиты жизни и здоровья его участников».