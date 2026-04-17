Опубликованы новые снимки подростка, совершившего нападение в школе в Кахраманмараше - ФОТО

Опубликованы новые фотографии 14-летнего Исы Араса Мерсинли, совершившего вооруженное нападение на школу в Кахраманмараше, в результате чего погибли 9 человек и 20 получили ранения.

На одном из фото подросток делает селфи перед зеркалом, надев церемониальную полицейскую фуражку, предположительно принадлежащую его отцу, бывшему полицейскому Угуру Мерсинли, который в настоящее время арестован.

На другом снимке Иса Арас Мерсинли позирует с двумя единицами оружия в руках, которые, по показаниям его отца, хранились в запертом сундуке.

Ранее стало известно, что за два дня до нападения отец отвел сына на полигон, где обучал его стрельбе. На распространенных кадрах видно, как Иса Арас Мерсинли стреляет в тире в черном худи, в котором он был также во время нападения. Отец показывает ему, как правильно держать оружие и куда целиться.

На суде Угур Мерсинли подтвердил, что водил сына в тир: «Я сказал ему, что на следующей неделе в солнечный день поеду в тир и могу взять его с собой. В понедельник я поехал на полигон полиции и пострелял из оружия. Дал и сыну сделать несколько выстрелов. Показал цель и объяснил, что оружие нельзя использовать хаотично - нужно целиться. Я сделал несколько фото и видео, чтобы это осталось на память и, возможно, снизило его интерес. Потом отправил эти фото сыну в WhatsApp. Насколько я знаю, он показал их друзьям, и они были удивлены».

Отец добавил, что оружие и патроны, использованные сыном, принадлежат ему: «У меня есть 7 единиц оружия с разрешением на ношение и 2 охотничьих ружья. Все хранится в запертых сундуках с встроенными замками. Магазины не вставлены в оружие. Мой сын, видимо, узнал, как их открыть, но я не помню, чтобы открывал их при нем. Возможно, он научился этому через интернет. Он хорошо владел интернетом. Свободно говорил по-английски, был очень умным ребенком», - сказал Угур Мерсинли.

По его словам, у сына были «типичные подростковые проблемы и стресс из-за экзаменов». Последние два месяца он посещал частного психолога, который отметил возможные проблемы с социальной адаптацией и рекомендовал наблюдение, возможно, психиатрическое лечение в будущем.

«Последний визит к психологу состоялся три недели назад. В последнее время он отказывался ходить. Он пользовался компьютером и телефоном на английском языке, поэтому я не мог отслеживать, чем он занимается. Я видел, что он часто играет в военные игры, но он уклонялся от ответов, когда я спрашивал.

Ранее у него не было интереса к оружию, но примерно месяц назад он спросил, когда я дам ему пострелять, объяснив это тем, что его друзья уже стреляли. Однажды я оставил оружие на комоде, и заметил, что он хотел взять его – тогда я его отругал.

Он говорил, что в Америке любой может купить оружие. Я объяснил ему, кто и как может владеть оружием у нас. Он снова попросил научить его стрелять», - сказал Угур Мерсинли.

Источник: Haberler