Индия и Россия получили право отправлять друг другу тысячи военных

Россия и Индия официально закрепили рамки взаимного присутствия военных контингентов на своей территории.

Текст соглашения о сотрудничестве между двумя странами опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, каждая из сторон может одновременно размещать на территории другой до 3 тысяч военнослужащих, 10 военных самолетов и 5 боевых кораблей.

Полеты авиации разрешены только после подачи дипломатического запроса не позднее чем за 14 дней до планируемого использования воздушного пространства. Таким же образом надо согласовывать заход военного корабля в порт — а о его выходе уведомлять как минимум за сутки.

Основные цели предусмотренного соглашением развертывания воинского контингента каждой из сторон на территории другой — проведение совместных учений, гуманитарные миссии, ликвидация последствий природных катастроф и техногенных аварий. Кроме того, Россия и Индия могут направлять друг другу военных для выполнения любых других задач по взаимной договоренности.