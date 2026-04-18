Трамп предупредил, что может снова начать бомбардировки по Ирану в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в случае провала переговоров с Ираном Вашингтон может возобновить боевые действия против исламской республики.

"Быть может, я не продлю это (прекращение огня). Действует блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать бомбардировки", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности продления режима прекращения огня, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку до истечения действия договоренностей о перемирии к среде.

Также Трамп утверждает, что Соединенные Штаты в случае отказа Ирана содействовать в вывозе обогащенного урана будут действовать "менее дружественно".

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на борту своего самолета.

Отвечая на вопрос о возможных сроках вывоза обогащенного урана из исламской республики, глава Белого дома заявил, что это произойдет "в какой-то момент после подписания сделки". "Мы зайдем туда с Ираном, заберем его вместе и вывезем в 100-процентном объеме в Соединенные Штаты. Если этого сделано не будет, мы сделаем это в другой, куда менее дружественной форме", - заявил американский лидер.

