Генсек НАТО не считает возможным выход США из военного альянса
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг возможность выхода США из военного альянса, сообщает Welt am Sonntag.
«Я не вижу, чтобы США покидали НАТО», — заявил Рютте.
При этом он добавил, что сейчас необходима «более сильная Европа в более сильном НАТО». Президент США Дональд Трамп «явно разочарован некоторыми членами альянса», заявил генсек НАТО. Рютте заявил, что разделяет разочарование американского лидера.
«Европейцы и канадцы уже заметно наращивают свои усилия. Германия подает пример многим союзникам в этом отношении. <…> А более сильное НАТО означает более безопасный мир для всех нас», — сказал он.
Источник: Газета.ру
273