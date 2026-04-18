Багер Галибаф: «За один час Трамп сделал семь заявлений, из которых все семь ложные»

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в распространении ложных сведений о договоренностях Тегерана и Вашингтона.

"За один час президент Соединенных Штатов сделал семь заявлений, из которых все семь ложные. Этой ложью они не выиграли войну и определенно не добьются успеха в переговорах. В случае продолжения блокады [американскими ВМС] проход по Ормузскому проливу не останется свободным", - написал Галибаф в X.

По его словам, проход морского транспорта по Ормузскому проливу будет осуществляться по согласованию с Тегераном по определенному им маршруту. При этом Галибаф не уточнил, какие конкретно комментарии Трампа он имеет в виду.

Американский президент 17 апреля сделал несколько заявлений. В частности, он утверждал, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики, что Тегеран якобы готов на бессрочную приостановку ядерной программы, не получив при этом от Вашингтона никаких замороженных активов. Также глава американской администрации заявил, что большая часть условий возможной сделки с Ираном якобы уже согласована.

Источник: ТАСС