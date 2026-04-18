В Азербайджане произошел пожар в школе

В Шамкире произошёл пожар в здании школы.

Как сообщает AПA, возгорание было зафиксировано в двухэтажной школе имени Наримана Нариманова общей площадью 900 кв. метров.

На место происшествия были незамедлительно привлечены пожарные расчёты и личный состав Государственной службы пожарной охраны МЧС по Шамкирскому району. Пожар был ликвидирован.

В результате происшествия в компьютерном кабинете школы сгорели 7 компьютеров .

Пострадавших в результате пожара нет. Ведётся расследование.