Введена в эксплуатацию железнодорожная станция Кюрдамир

Сегодня в Азербайджане введена в эксплуатацию для пассажиров железнодорожная станция Кюрдамир.

Как сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), на станции предусмотрена остановка поездов по рейсам Баку–Газах–Баку, Баку–Балакян–Баку, Баку–Агдам–Баку, а также по рейсам Баку–Агстафа–Баку, назначаемым в выходные и праздничные дни.

На реконструированной станции Кюрдамир, наряду с общим залом ожидания, соответствующим современным стандартам, пассажирам также доступен VIP-зал. Перед станцией имеется территория для парковки личных автомобилей.

Минимальная стоимость билетов по направлению Баку–Кюрдамир составляет 11,10 манатов. Поезд преодолевает расстояние в 203 км за 2 часа 11 минут. Отметим, что до пандемии поезда из Баку до Кюрдамира добирались за 3 часа 11 минут.

Продажа билетов осуществляется с 17 апреля через официальный веб-сайт АЖД (ticket.ady.az), приложение ADY Mobile и железнодорожные кассы.