Азер Насибов: «Однажды я представлю Азербайджан на «Евровидении» - ВИДЕО

Участник российского вокального шоу «Голос» Азер Насибов, являющийся одним из артистов, подававших заявку на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» от Азербайджана, представил в социальных сетях полную версию песни «Sənin ürəyin» и снятый на нее видеоклип.

Любитель экспериментировать с музыкальными направлениями Азер Насибов, известный читателям 1news.az по участию в российском «Голосе», выпустил очередной интересный релиз на стыке культур и жанров.

В песне под названием «Sənin ürəyin» артист снова объединил два языка - на этот раз английский и родной азербайджанский. Эту песню Азер написал специально для национального отбора на «Евровидение 2026» в Азербайджане. Песня дошла до финала, но её не выбрали, но она стала одной из самых ярких в творчестве артиста, и он решил выпустить её вместе с клипом.

«Я твёрдо решил: эту песню должен услышать весь мир! Я очень горжусь этой работой и хочу, чтобы она достучалась до каждого», - рассказывает Азер.

В этом треке национальные музыкальные инструменты гармонично сливаются с современными битами, а танцевальные ритмы сочетаются с запоминающимся текстом. В клипе Азер также покажет традиционные народные костюмы и танцы, что поможет зрителям лучше проникнуться атмосферой трека.

«Хочу, чтобы, прослушав песню, каждый задумался о любви, которой не страшны никакие концы света, которая выживет несмотря ни на что!» - отмечает А.Насибов, подчеркивая, что его песня о любви - настоящей, крепкой и неимеющей преград.

Говоря о возможном участие в «Евровидении» от Азербайджана в будущем, артист заявляет следующее: «Как я сказал еще в 2023 году, буду биться в эту дверь, пока не снесу ее. Однажды я представлю свою Родину на сцене «Евровидения».