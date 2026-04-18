МЧС проводит разъяснительную работу в зонах риска наводнений - ФОТО - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения страны, в том числе по информированию граждан о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает 1news.az, в рамках этой работы региональные центры ведомства провели серию мероприятий для жителей территорий, подверженных селям и паводкам.

Очередные просветительские встречи состоялись в селах с повышенным риском подтоплений в Агджабединском, Агдамском, Бейлаганском, Бардинском, Физулинском, Лачинском и Тертерском районах, а также в Агдашском, Горанбойском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Губинском, Гусарском, Исмаиллинском, Габалинском, Огузском и Балакенском районах.

Во время встреч с местными жителями, сотрудниками объектов общественного питания и туристами участникам подробно рассказали о способах защиты от селевых потоков и наводнений, а также о правилах поведения при возникновении подобных угроз.

Кроме того, были розданы печатные информационные материалы по данной теме.