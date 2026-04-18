МИД Азербайджана: Башлыбельская трагедия не должна быть забыта

Министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в связи с трагедией в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.

Cоответствующий пост размещен на странице ведомства в социальной сети X.

В публикации отмечается, что 33 года назад - 18 апреля 1993 года - во время оккупации Кельбаджара 18 азербайджанских мирных жителей из села Башлыбель, скрывавшихся в горных пещерах в течение 18 дней после разрушения их села, были обнаружены и убиты. Еще 14 человек были взяты в заложники.

"Это зверство стало частью систематического насилия, этнических чисток и агрессивной политики, направленной против азербайджанского гражданского населения. Подобные тяжкие преступления против человечности никогда не должны быть забыты. Мы с глубоким уважением чтим память жертв Башлыбельской трагедии", - говорится в заявлении.

