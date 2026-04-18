МИД Азербайджана: Башлыбельская трагедия не должна быть забыта
Министерство иностранных дел Азербайджана сделало публикацию в связи с трагедией в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.
Cоответствующий пост размещен на странице ведомства в социальной сети X.
В публикации отмечается, что 33 года назад - 18 апреля 1993 года - во время оккупации Кельбаджара 18 азербайджанских мирных жителей из села Башлыбель, скрывавшихся в горных пещерах в течение 18 дней после разрушения их села, были обнаружены и убиты. Еще 14 человек были взяты в заложники.
"Это зверство стало частью систематического насилия, этнических чисток и агрессивной политики, направленной против азербайджанского гражданского населения. Подобные тяжкие преступления против человечности никогда не должны быть забыты. Мы с глубоким уважением чтим память жертв Башлыбельской трагедии", - говорится в заявлении.
33 years ago, on 18 April 1993, during the occupation of Kalbajar, 18 Azerbaijani civilians from Bashlibel village were brutally killed when it was revealed that they were hiding in mountain caves for 18 days following the destruction of their village. 14 others were taken… pic.twitter.com/Posr33ZyIq — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 18, 2026