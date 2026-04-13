Теща погибшего в Агдаме мужчины скончалась во время церемонии прощания

На похоронах 36-летнего Илькина Бабаева, погибшего два дня назад в результате несчастного случая на строительстве в селе Эйвазханлы Агдамского района, скончалась его теща.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, во время траурной церемонии в селе Эвоглу Тертерского района ухудшилось самочувствие матери супруги Илькина - Нушабы Солтан гызы Джафаровой (1971 года рождения).

Женщина скончалась на месте от сильного шока.