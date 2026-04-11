В Баку и на Абшероне завтра будет ветрено

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром и вечером местами возможны дожди.

Как передает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть северо-западный ветер, днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 12-15°. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В отдельных регионах Азербайджана ожидаются периодические осадки, местами интенсивные, грозы и град, в горах - снег, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем - 13-17, в горах ночью 0-5, днем - 5-10° тепла.