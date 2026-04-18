Памятную доску Микаила Мушфига восстановили после непогоды

Как сообщалось ранее, мемориальный музей Микаил Мушфиг в Хызы и прилегающая территория серьёзно пострадали из-за сильных дождей, а памятная доска с фотографией поэта была повалена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Qafqazinfo», вечером родственница поэта Рейхан Исмайылзаде сообщила, что мемориальная плита уже возвращена на прежнее место.

«Наше желание — провести реконструкцию музея и прилегающей территории на уровне, достойном имени поэта и соответствующем мировым стандартам. Также необходимо построить прочный мост и принять меры для предотвращения возможных природных бедствий в будущем. Не хотелось бы думать о плохом, но события последних лет показывают, что подобные последствия могут повториться», — отметила она.

Напомним, ранее в Министерстве культуры сообщили, что мемориальный музей Микаила Мушфига в ближайшее время будет закрыт на капитальный ремонт.