Главы МИД Азербайджана и Португалии обсудили перспективы развития двусторонних отношений
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром и иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в X.
Встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширение политического диалога, укрепление сотрудничества в экономической, торговой и энергетической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
Также были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества посредством открытия посольства Португалии в Азербайджане.
Источник: АПА
