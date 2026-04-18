Главы МИД Азербайджана и Португалии обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром и иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в X.

Встреча состоялась в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, расширение политического диалога, укрепление сотрудничества в экономической, торговой и энергетической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Также были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества посредством открытия посольства Португалии в Азербайджане.

Источник: АПА