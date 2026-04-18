Эльчин Амирбеков: «Сегодня де-факто мы живем в мире с Арменией, и это открывает новые возможности»

Глобальные конфликты создают серьезные препятствия для международного экспорта.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на панельной дискуссии в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума.

Он подчеркнул значительные преимущества Среднего коридора в данном контексте.

"Мы думаем не только о торговле, но и о мире на Южном Кавказе. В нашем регионе десятилетиями сохранялся конфликт. Сегодня де-факто мы живем в мире с Арменией, и это открывает новые возможности", - отметил он.

Говоря о возможностях, которые приносит мир с Арменией, Амирбеков отметил связность, в том числе Зангезурский коридор, представляющий собой масштабный проект:

"После реализации Зангезурского коридора откроются новые возможности. Этот проект не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, а также между Арменией и Азербайджаном, но и станет альтернативным маршрутом для транспортной связности и торговли между Азией и Европой", - подчеркнул спецпредставитель.

