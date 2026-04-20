В Уджаре 15-летняя девочка родила ребёнка - начато расследование - ОБНОВЛЕНО

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей начал соответствующее расследование на основании информации о рождении ребенка несовершеннолетней в Уджарском районе.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщил пресс-секретарь Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

По его словам, согласно данным, предоставленным местным органом исполнительной власти, несовершеннолетняя и новорожденный в настоящее время находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Официальный представитель Госкомитета отметил, что профильные структуры продолжают расследование по данному факту. По его результатам будет дана правовая оценка вопросу ответственности родителей подростка.

Наряду с этим продолжаются необходимые меры по защите прав несовершеннолетней и ребенка, а также по обеспечению их социальной и психологической поддержкой.

В Уджаре правоохранительные органы инициировали уголовное производство по факту рождения ребёнка у несовершеннолетней девочки.

Данную информацию предоставили 1news.az в ответ на соответствующий запрос от региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Согласно поступившей информации, Следственным отделом районного отдела полиции возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия по нему продолжаются», - говорится в сообщении.

В Уджарском районе девочка-подросток родила ребенка.

Как сообщает АПА, 15-летняя местная жительница была госпитализирована в родильное отделение центральной районной больницы.

Согласно информации, предоставленной из медучреждения, девочка 2011 года рождения поступила 14 апреля примерно в 19:00 с родовыми схватками.

Врачи установили, что срок беременности составлял 31-32 недели. В 20:20 пациентка родила мальчика весом 1 900 г и ростом 44 см.

Состояние матери и новорожденного было оценено медперсоналом, и в соответствии с клиническими протоколами была оказана необходимая медицинская помощь. 17 апреля роженица была выписана в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение акушера-гинеколога.

О происшествии были уведомлены правоохранительные органы.