Украина ждет от Мадьяра возврата замороженных денег «Ощадбанка»

Украина рассчитывает, что лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, чья политическая сила победила на парламентских выборах в Венгрии, вернет средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан украл», — подчеркнул Зеленский.

5 марта в Венгрии были задержаны семеро украинцев по подозрению в отмывании денег. В их автомобиле обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» пояснили, что задержанные работали инкассаторами и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. 10 марта венгерский парламент принял законопроект о заморозке конфискованных у «Ощадбанка» средств.