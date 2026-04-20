В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Генерал-майор Вооруженных сил Армении Григорий Хачатуров объявлен в розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Армении.

"25 декабря 2025 года в результате рассмотрения жалобы на специальный пересмотр решения о применении в отношении обвиняемого генерал-майора Григория Хачатурова ареста в качестве меры пресечения решением Апелляционного антикоррупционного суда в его отношении в качестве меры пресечения был избран арест. В отношении Г. Х. объявлен розыск", - говорится в сообщении, передают армянские СМИ.

1 декабря 2023 года мера пресечения Григорию Хачатурову была изменена, он был выпущен из-под ареста под административный надзор.

Хачатурову предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Генерал Хачатуров является сыном бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, против которого в Армении ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.