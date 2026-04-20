Ереван не возвращается: Пашинян закрепил заморозку в ОДКБ

Армения не будет предпринимать шагов по возобновлению активной работы в Организации Договора о коллективной безопасности.

По сообщению Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя положения о сотрудничестве в многосторонних форматах, которые были включены в предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор».

«Как вы знаете, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе», — сказал Никол Пашинян.

Говоря об участии Армении в других многосторонних форматах, Пашинян отметил, что участие страны в многосторонних форматах важно для повышения эффективности сбалансированной и уравновешивающей внешней политики.

«Республика Армения продолжит оставаться активным членом ООН и ее специализированных органов, Совета Европы, ОБСЕ, СНГ, Международной организации франкофонии и Европейского политического сообщества.

Армения также стала членом Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, и продолжит свою работу в этом формате», — заявил премьер-министр.

Армения заморозила свое участие в работе ОДКБ с февраля 2024 года. Об этом Пашинян заявил, подчеркнув, что ОДКБ не выполнила свои обязательства в области безопасности перед Арменией.