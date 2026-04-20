Пашинян уточнил, когда Армения официально подаст заявку на полноценное членство в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил, при каких обстоятельствах Армения официально обратится в Европейский Союз с заявкой на вступление в него в качестве полноправного члена.

По сообщению Арменпресс, Никол Пашинян затронул эту тему, представляя предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор».

«Всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве между Арменией и Европейским союзом действует с 2018 года. Армения продолжит проводить необходимые реформы для выполнения критериев членства в Европейском союзе до тех пор, пока она полностью не выполнит эти критерии. Когда Армения выполнит эти критерии, членство в ЕС станет вопросом политического решения и будет зависеть от того, готов ли ЕС принять ее. Если да, Республика Армения подаст заявку на вступление в ЕС в качестве полноправного члена. Если нет, то реализация вышеупомянутых реформ станет стратегическим достижением для Армении, она станет страной, полностью соответствующей европейским стандартам», — сказал Пашинян.

Говоря об отношениях между Евразийским экономическим союзом и Арменией и о соответствующем положении в предвыборной программе правящей партии, Пашинян отметил, что армянские власти понимают, что невозможно одновременно быть членом Евразийского экономического союза и членом Европейского союза.

«Но пока реформы, направленные на сближение с Европейским союзом и соответствие критериям членства в ЕС, совместимы с членством в Евразийском экономическом союзе, Республика Армения будет продолжать оставаться членом ЕАЭС и будет развивать торгово-экономические отношения с его государствами-членами», — отметил премьер-министр Армении.