Азербайджан избран председателем ЭСКАТО на ближайший год - ФОТО

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов избран председателем 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в рамках рабочего визита в Бангкок.

Как сообщается в заявлении МИД, председательство Азербайджана в ЭСКАТО будет осуществляться в течение ближайшего года.

Отмечается, что избрание Азербайджана на пост председателя ЭСКАТО свидетельствует о высоком уровне доверия к стране, ее растущем международном авторитете и активном участии в глобальных и региональных процессах.

ЭСКАТО является одной из ключевых региональных платформ ООН, способствующих экономическому и социальному сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она играет важную роль в диалоге по вопросам устойчивого развития, инклюзивного роста и социального благосостояния.

В своем выступлении на сессии Джейхун Байрамов представил приоритеты Азербайджана в таких областях, как инклюзивное развитие, цифровая трансформация, зеленая энергетика, региональная связанность, многостороннее сотрудничество, а также транспорт, торговля и логистические связи.