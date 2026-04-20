Ущерб природе на 5 тыс. манатов: в Огузе выявлен факт незаконной вырубки деревьев - ФОТО

В Огузе задержаны три человека за незаконную вырубку деревьев.

Как сообщает 1news.az, было проведено расследование по факту вырубки 15 ольховых деревьев на территории села Хачмазгышлаг Огузского района, в результате которой природе был нанесен ущерб в размере более 5 тысяч манатов. В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в вырубке - 58-летний житель села А. Мамедов.

В ходе другого мероприятия на территории села Ягублу был выявлен факт незаконного захвата 60 гектаров муниципальных земель и уничтожения 350 зарослей колючки. В результате природе был нанесен материальный ущерб в размере более 26 тысяч манатов. Сотрудники полиции задержали двух человек, подозреваемых в совершении данного деяния.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следствие продолжается.