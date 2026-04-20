Опасная ситуация в Сабунчинском тоннеле устранена

В тоннеле, расположенном на территории Сабунчинского района Баку, восстановлено асфальтовое покрытие.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az заявили в Объединённой службе водоснабжения крупных городов.

"Авария на линии сточных вод, проходящей под Сабунчинским тоннелем, возникшая в результате последствий интенсивных дождей, устранена. Сеть отремонтирована и восстановлена", - подчёркивается в информации.

