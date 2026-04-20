ОДКБ рассчитывает на устойчивый мир на Южном Кавказе после соглашения Баку и Еревана

ОДКБ рассчитывает, что урегулирование азербайджано-армянских отношений приведет к надежному и устойчивому миру на Южном Кавказе.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков на заседании Совета Парламентской ассамблеи организации.

"Не ослабляем внимание к ситуации в кавказском регионе коллективной безопасности. Там, как представляется, продолжаются поиски устойчивого мира и стабильности. Фиксируем обнадеживающие тенденции, нацеленные на подписание межгосударственного всеобъемлющего соглашения о мире между двумя странами. Рассчитываем, что урегулирование азербайджано-армянских отношений - это надежный путь к устойчивому миру и стабильности на Южном Кавказе", - отметил он.

Источник: ТАСС