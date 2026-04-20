 «Признаем и оставляем друг друга в покое»: Пашинян раскрыл суть сделки с Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

«Признаем и оставляем друг друга в покое»: Пашинян раскрыл суть сделки с Баку

First News Media15:45 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл суть предложенной Азербайджану "стратегической сделки", о которой впервые упомянул в ноябре 2024 года.

Суть сделки заключается в том, чтобы после взаимного признания территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации стороны провели делимитацию границы и "оставили друг друга в покое". В этом контексте Пашинян вновь подчеркнул, что считает контрпродуктивной тему возвращения армян в Карабах, сообщает Sputnik Армения.

"Больше не будем копаться в том, кто где жил, у кого что было. Мы закрываем эту тему. Только так мы можем добиться мира. У нас есть своя истина, но у всех остальных тоже есть своя. И не стоит думать, что международное сообщество аплодирует нам, когда мы на различных площадках рассказываем о своей правде", – заявил премьер Армении в видеообращении, представляя предвыборную программу партии "Гражданский договор".

По его словам, есть страны и определенные политические круги в этих странах, которые сочувствуют Армении, разделяют ее точку зрения и исторические нарративы. Однако в тех же странах существуют и круги, поддерживающие азербайджанские подходы. В итоге это приводило к конфликту, на котором другие "грели руки", отметил Пашинян.

8 августа 2025 года в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта. По словам президента США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права на 99 лет для развития маршрута 741 (он будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Кроме того, министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали и позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

Поделиться:
560

Актуально

Общество

В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

В мире

Трамп: Соглашение с Ираном будет подписано сегодня ночью

Политика

Синхронность под дирижерскую палочку лоббистов

Политика

Баку выразил протест послам Бельгии и Нидерландов

Политика

Синхронность под дирижерскую палочку лоббистов

Глава МИД Азербайджана провел обсуждения с таиландским коллегой

Баку выразил протест послам Бельгии и Нидерландов

«Признаем и оставляем друг друга в покое»: Пашинян раскрыл суть сделки с Баку

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Джейхун Байрамов: В ближайшие месяцы может быть завершено решение ключевых вопросов по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Эльчин Амирбеков: Азербайджан рассматривает партнерство с США как ключ к развитию связности между Азией и Европой

В Анталье состоялись переговоры главы МИД Азербайджана с генсеком Организации D‑8

Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел ОТГ - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп: Соглашение с Ираном будет подписано сегодня ночью

Сегодня, 19:00

Ученик, поджегший одноклассника, ранее жаловался учителям на буллинг - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

Стали известны дата и место проведения очередного раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном

Сегодня, 18:45

В Турции рядом со школой прозвучали выстрелы - ВИДЕО

Сегодня, 18:31

Али Асадов провел заседание - ФОТО

Сегодня, 18:15

Трамп заявил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами

Сегодня, 18:00

Синхронность под дирижерскую палочку лоббистов

Сегодня, 17:55

Ряд месторождений передан в пользование AzerGold

Сегодня, 17:49

Глава МИД Азербайджана провел обсуждения с таиландским коллегой

Сегодня, 17:35

Трамп о ситуации в Ормузском проливе: «все под контролем»

Сегодня, 17:13

Из-за ветра на этой дороге временно снижен скоростной лимит

Сегодня, 17:11

Борьба за жизнь в Баку: врачи спасли пациента в последний момент

Сегодня, 17:07

Катар объявил о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний

Сегодня, 17:00

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Сегодня, 16:53

Затаил обиду с пятницы: ученик принес в школу термос со спиртом, чтобы поджечь одноклассника - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

АПБА выявило сальмонеллу в куриной продукции из Украины - ФОТО

Сегодня, 16:25

Баку выразил протест послам Бельгии и Нидерландов

Сегодня, 16:00

«Признаем и оставляем друг друга в покое»: Пашинян раскрыл суть сделки с Баку

Сегодня, 15:45

В Уджаре 15-летняя девочка родила ребёнка - начато расследование - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

В Болгарии партия Радева набрала 44,6% голосов после подсчета 98,3% протоколов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:32
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22