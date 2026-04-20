«Признаем и оставляем друг друга в покое»: Пашинян раскрыл суть сделки с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл суть предложенной Азербайджану "стратегической сделки", о которой впервые упомянул в ноябре 2024 года.

Суть сделки заключается в том, чтобы после взаимного признания территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации стороны провели делимитацию границы и "оставили друг друга в покое". В этом контексте Пашинян вновь подчеркнул, что считает контрпродуктивной тему возвращения армян в Карабах, сообщает Sputnik Армения.

"Больше не будем копаться в том, кто где жил, у кого что было. Мы закрываем эту тему. Только так мы можем добиться мира. У нас есть своя истина, но у всех остальных тоже есть своя. И не стоит думать, что международное сообщество аплодирует нам, когда мы на различных площадках рассказываем о своей правде", – заявил премьер Армении в видеообращении, представляя предвыборную программу партии "Гражданский договор".

По его словам, есть страны и определенные политические круги в этих странах, которые сочувствуют Армении, разделяют ее точку зрения и исторические нарративы. Однако в тех же странах существуют и круги, поддерживающие азербайджанские подходы. В итоге это приводило к конфликту, на котором другие "грели руки", отметил Пашинян.

8 августа 2025 года в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта. По словам президента США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права на 99 лет для развития маршрута 741 (он будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Кроме того, министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали и позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.