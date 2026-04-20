CNN: Украина заменяет солдат на поле боя роботами

Украина все чаще использует роботизированные технологии на поле боя. Благодаря наземным дронам и беспилотникам ВСУ уже удается штурмовать позиции и захватывать пленных без единого выстрела со стороны пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказал командир подразделения "NC13" 3-й ОШБр Николай "Макар" Зинкевич изданию, операция прошлым летом была первым в истории случаем, когда вражеская позиция была штурмована, а пленные взяты наземными роботами и беспилотниками без участия пехоты.

"Мы должны понимать, что никогда не будем иметь больше личного состава и никогда не будем иметь численного превосходства над врагом. Следовательно, нам нужно достичь этого преимущества с помощью технологий", - пояснил он.

Наземные дроны уже стали повседневным инструментом для штурмовиков. Один такой робот с пулеметом смог сдерживать наступление россиян в течение 45 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил масштабность процесса, заявив, что только за последние три месяца роботы и дроны выполнили более 22 000 миссий.

"Жизнь была спасена более 22 000 раз, когда робот заходил в самые опасные зоны вместо воина", - сказал президент.

Министерство обороны продвигает новую стратегию, разработанную при участии главы ведомства Михаила Федорова. Она предусматривает создание "зоны уничтожения" на глубине 15-20 км вдоль фронта с полной автоматизацией логистики и боевых задач.