Трамп: Мы заключим с Ираном сделку, которая будет намного лучше СВПД

Сделка, которая будет заключена между США и Ираном, будет намного лучше, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Oб этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"СДЕЛКА, которую мы заключаем с Ираном, будет намного лучше, чем СВПД, обычно называемый "Иранской ядерной сделкой", составленной (экс-президентами США) Бараком Обамой и Джо Байденом, одной из худших сделок, когда-либо заключенных в отношении безопасности нашей страны. Это была гарантированная дорога к ядерному оружию, чего не произойдет и не может произойти при сделке, над которой мы работаем. Они фактически передали 1,7 млрд долларов наличными... Кроме того, Ирану были выплачены сотни миллиардов долларов", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, если бы он не расторг СВПД, Иран уже применил бы ядерное оружие против Израиля и стран всего Ближнего Востока, включая американские военные базы.

"Если сделка состоится при "ТРАМПЕ", она гарантирует мир, безопасность и защищенность не только Израиля и Ближнего Востока, но и Европы, Америки и всего остального мира. Это будет то, чем весь мир будет гордиться, вместо годов позора и унижения, которые мы были вынуждены терпеть из-за некомпетентного руководства", - подчеркнул Трамп.