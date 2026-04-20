В Турции ограничат владение оружием

Власти Турции примут дополнительные правовые меры, ограничивающие владение жителями республики огнестрельным оружием, и ужесточат наказания для его владельцев за нарушения после двух ЧП со стрельбой в местных школах на минувшей неделе.

Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Обеспечение безопасности в наших школах является нашим главным приоритетом. В этом вопросе никаких уступок не будет ни сейчас, ни в будущем", - сказал Эрдоган. "Мы ужесточим наказания для владельцев огнестрельного оружия, которые не выполняют свои обязанности по обеспечению его безопасности и сохранности. Мы введем дополнительные правовые нормы, ограничивающие владение оружием", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что в результате ЧП в школе в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 15 апреля 9 человек погибли, 21 получил ранения. В школе в провинции Шанлыурфа в том же регионе 14 апреля ранения получили 19 человек.

"Мы приняли необходимые меры в отношении аккаунтов, распространяющих ложный, манипулятивный и вредоносный контент в соцсетях и на цифровых коммуникационных платформах", - сказал президент Турции. Эрдоган добавил, что власти страны намерены усилить "виртуальное патрулирование" и укрепить потенциал правоохранительных органов в сфере кибербезопасности.

"Укрепление сотрудничества между школами и правоохранительными органами, разработка новых моделей работы также станут одним из шагов, которые мы предпримем в этом процессе", - сказал турецкий президент.

