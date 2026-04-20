Делегация Национального университета обороны Турции находится с визитом в нашей стране - ФОТО

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с проректором Национального университета обороны Турции, профессором Талатом Джанболатом.

Как сообщили в Министерстве обороны, турецкие гости сначала посетили на Аллее почетного захоронения могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также Шехидляр хиябаны и Мемориал Турецкое шехидство, возложили букеты цветов и почтили их память.

Приветствуя гостей на встрече в Генштабе Азербайджанской армии, генерал-полковник К. Велиев подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения опираются на исторические корни и отметил важность развития этих связей в сфере военного образования, как и в других областях.

Отмечалось, что взаимный обмен опытом в сфере военного образования играет важную роль в повышении знаний и навыков военнослужащих.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, профессор Т. Джанболат отметил высокий уровень сотрудничества в области военного образования.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития совместных работ в сфере военного образования, а также по ряду тем, представляющих взаимный интерес.