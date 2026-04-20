Эльчин Амирбеков дал интервью журналу Euro

Чехия и Азербайджан заинтересованы в расширении энергетического сотрудничества, включая поставки газа и возобновляемые энергоресурсы.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью журналу Euro (Financial Times) в рамках делового визита в Чехию.

В ходе интервью Амирбеков также рассказал о растущем значении Среднего коридора и трансформации Азербайджана в важный транспортный узел между Европой и Азией, процессе нормализации между Баку и Ереваном, а также вопросах региональной безопасности.

По его словам, двусторонние отношения между Азербайджаном и Чехией успешно развиваются с 2015 года, когда было подписано Совместное заявление о стратегическом партнерстве.

Э.Амирбеков обратил внимание на то, что значительная часть сырой нефти поставляется в Чехию из Азербайджана, подчеркнув, что энергетическое сотрудничество между двумя странами не ограничивается лишь нефтяной отраслью и есть потенциал для его расширения, в частности в направлениях природного газа, возобновляемой энергетики и других.

Наряду с этим было отмечено наличие возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в сферах обороны, промышленности, технологий и других областях.

В интервью особое место было уделено вопросам энергетической безопасности. Э.Амирбеков отметил, что вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы возник не на фоне геополитических кризисов последних лет, а наша страна играет важную роль в энергоснабжении Европы еще с 2006 года. В этом контексте была подчеркнута значимость нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, а также Южного газового коридора. В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран, 10 из которых являются членами Евросоюза. Э.Амирбеков обратил внимание на то, что Азербайджан зарекомендовал себя как долгосрочный и надежный партнер, верный своим обязательствам, независимо от волатильности рынка и геополитических сложностей.

Э.Амирбеков отметил, что Европа в настоящее время ищет дополнительные объемы энергоносителей на фоне нестабильности как на севере, так и на юге. Азербайджан же готов удовлетворить этот спрос. Вместе с тем, в частности, для увеличения поставок природного газа необходимо расширение пропускной способности существующей инфраструктуры, в том числе Южного газового коридора. В этом контексте важно привлечение инвестиций и механизмов поддержки со стороны финансовых институтов Европейского союза.

Э. Амирбеков, говоря о возрастающем значении Среднего коридора на фоне текущей геополитической ситуации, отметил, что Южный Кавказ и Азербайджан играют важную роль в обеспечении доступа Европы к новым рынкам и регионам, богатым природными ресурсами.

В интервью также был затронут мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и восстановление региональных связей. Э. Амирбеков отметил, что на протяжении многих лет из-за конфликта прямые связи между Баку и Ереваном отсутствовали, а основные маршруты в регионе проходили исключительно через Грузию и Турцию. Он сообщил, что в новых сложившихся условиях восстановление транспортно-коммуникационных связей может способствовать укреплению мира и усилению экономического потенциала Южного Кавказа. Э. Амирбеков заявил, что с началом функционирования Зангезурского коридора помимо грузинского направления сформируется более короткий и выгодный маршрут для грузоперевозок.

В этом контексте был также затронут вопрос возможной поддержки инфраструктурных проектов со стороны Европейского союза. Э. Амирбеков отметил, что речь идет главным образом о восстановлении приблизительно 174-километровой железной дороги на территории Нахчывана, которая существовала до конфликта, но впоследствии пришла в непригодное состояние. Было отмечено, что Европейский банк реконструкции и развития уже начал подготовку технико-экономического обоснования по данному проекту. Привлечение Евросоюзом своих финансовых ресурсов на реализацию этого проекта послужит не только развитию транспортных коридоров, но и одновременно укреплению долгосрочного мира в регионе.

Отвечая на вопрос о текущем состоянии процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, Э. Амирбеков сообщил, что в августе прошлого года в Вашингтоне было парафировано мирное соглашение и стороны в настоящее время живут де-факто в условиях мира. Он также обратил внимание на меры по укреплению доверия, предпринятые за прошедший период, отметив, что были сняты ограничения на транзитные грузоперевозки в Армению, осуществляются поставки топлива и проводятся взаимные визиты представителей гражданских обществ двух стран.

Э. Амирбеков сообщил, что внутриполитические процессы в Армении также имеют важное значение с точки зрения мирной повестки. Он подчеркнул, что результаты предстоящих парламентских выборов в Армении и референдума по новой конституции могут сыграть решающую роль в подписании мирного соглашения между двумя странами. Было отмечено, что отсутствие в новой конституции Армении каких-либо положений, которые могут быть истолкованы как территориальные претензии к Азербайджану, имеет принципиальное значение с точки зрения подписания мирного соглашения и обеспечения долгосрочной стабильности.

В ходе интервью были также затронуты вопросы региональной безопасности. Э. Амирбеков отметил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, подчеркнув важность урегулирования конфликтов дипломатическим путем в рамках международного права. Комментируя позицию относительно напряженности вокруг Ирана, Э. Амирбеков подчеркнул, что данная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность для всего региона, а сохраняющаяся неставильность может создать риски для безопасности, экономических проектов, энергетических и транспортных инициатив.

Отметим, что 14 апреля Э. Амирбеков также дал интервью телеканалу CNN Prima News.